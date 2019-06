Von Fernseh-Singles zum Brautpaar! Raven Gates und Adam Gottschalk lernten sich 2017 bei der vierten Staffel der US-Version von Bachelor in Paradise kennen und wurden auf der Liebesinsel ein Paar. Seither sind die beiden quasi unzertrennlich und turteln im Netz, was das Zeug hält. Nun wollen die ehemaligen Der Bachelor- und Die Bachelorette-Stars den nächsten Schritt wagen: Raven und Adam haben sich verlobt!

Diese schöne Nachricht verkündeten die beiden Turteltauben nun selbst auf Instagram. Raven postete einige Bilder des romantischen Heiratsantrags. Ihr Schatz hatte sich auf dem Dach eines Hochhauses und in einem Meer aus Rosenblättern vor sie gekniet und die Frage aller Fragen gestellt – Raven kamen offenbar sofort die Tränen. Zu den rührenden Pics schrieb sie: "Ich behalte dich für immer und ewig. Wir werden jeden Tag unseres Lebens zusammen sein. Ich will jeden Morgen neben deinem süßen Gesicht aufwachen" und zitierte damit den Shania Twain (53)-Song "Forever and For Always".

Adam teilte die Fotos seines Antrags ebenfalls mit seinen Followern. Er begnügte sich allerdings mit dem Datum des Antrags und dem Hashtag "verlobt". Nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre "Bachelor in Paradise"-Kollegen überschütteten das glückliche Paar in den Kommentaren mit süßen Glückwünschen.

Instagram / ravennicolegates Raven Gates und Adam Gottschalk, US-amerikanische Reality-TV-Stars

Getty Images Raven Gates und Adam Gottschalk, bekannt aus "Bachelor in Paradise"

Instagram / ravennicolegates Raven Gates und Adam Gottschalk

