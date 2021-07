Haben für Katja Kalugina (28) heimlich die Hochzeitsglocken geläutet? Im Sommer des vergangenen Jahres überraschte die Let's Dance-Tänzerin ihre Fans mit süßen Nachrichten: Rund ein Jahr nach der Trennung von Male-Model Nico Schwanz (43) hat sie sich wieder liiert. Ihr neuer Freund heißt Jonas Graf und macht die Sportlerin offenbar super-glücklich. Haben die zwei deshalb schon den nächsten Beziehungsschritt gewagt? Verdächtige Pärchenfotos im Brautpaar-Outfit ließen das vermuten. Gegenüber Promiflash klärt Katja aber auf: Nein, das Paar ist noch nicht verheiratet.

"Alles zu seiner Zeit. Das Foto ist in unserem Urlaub in Andalusien auf der White Night entstanden", klärte die Blondine im Gespräch mit Promiflash auf. Bis sich die zwei die ewige Liebe schwören, dürfte also noch etwas Zeit vergehen. "Im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Hochzeit", führte die DSDS-Teilnehmerin weiter aus. Die Turteltauben wollen vor allem abwarten, bis die Pandemie vorüber ist: "An einem so unvergesslichen Tag soll ja schließlich alles einmalig schön sein – und das ganz ohne Corona-Gedanken."

Trotzdem kündigte die 28-Jährige an, dass sich ihre Fans in Zukunft auf Updates von ihr freuen können. Ob berufliche oder private Liebes-News zu erwarten sind, ließ sie dabei aber noch offen. "Es stehen zwar neue Projekte an, aber dazu gehört die Hochzeit noch nicht", betonte sie geheimnisvoll. Sie selbst sei von den ganzen Glückwünschen überrascht worden – immerhin habe sie nicht gedacht, dass man das Foto falsch verstehen könne.

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina im August 2019

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina und ihr Freund Jonas Graf

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina und ihr Freund

