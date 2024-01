"Let's Dance"-Star Katja Kalugina und Jonas sind verlobt!

Sie könnten kaum glücklicher sein! Katja Kalugina (30) hatte 2020 ihre Fans mit tollen Neuigkeiten überrascht: Die Let's Dance-Bekanntheit hatte nach der Trennung von Nico Schwanz (46) ihre neue Beziehung publik gemacht. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Jonas Graf. Seither präsentierten sich die Profitänzerin und der Sales-Analyst immer wieder verliebt im Netz. Nun folgt der nächste Schritt: Jonas macht Kathrin (35) einen Antrag!

Im Gespräch mit Promiflash verrät die 30-Jährige süße Details der Verlobung: "Es war mega-überraschend... Alle hatten gesagt, dass wir auf einen Umtrunk eingeladen sind und alle sich schick machen müssen. Dann gingen wir auf diese Suite, wo es vermeintlich stattfinden sollte und dann stand er da... Im dekorierten Raum mit Ballons und dann Rosen und unsere Kollegen wie Vadim (36) und Kathrin, Sascha Epstein jeweils mit Partnern, haben alles live miterlebt. Sie sind mit uns in diesen neuen Abschnitt gestartet."

Auf Instagram teilte Katja die freudige Nachricht ebenfalls mit ihren Followern. "Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben, ich freue mich so sehr für euch", gratuliert TV-Kollegin Kathrin Menzinger dem glücklichen Paar. "Ich freue mich für euch so sehr. Ihr seid so ein harmonisches Paar", kommentiert Ekaterina Leonova (36) den Post.

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina, Tänzerin

Instagram / katja_kalugina Jonas Graf und Katja Kalungina

privat Jonas Graf und Katja Kalugina, Paar

