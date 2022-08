"Let's Dance"-Katjas Freund hilft ihr bei eigener Tanzschule

Profitänzerin Katja Kalugina (29) stellt sich nach Let's Dance und DSDS neuen Herausforderungen. Als Mitglied des RTL-Ensembles der Tanzshow, bei der sie von 2012 bis 2019 mitwirkte, erhielt sie erstmals mediale Aufmerksamkeit. 2021 schaffte sie es bei DSDS in den Recall. Vor allem aber Tanzerfolge, wie unter anderem die Teilnahme an der Jugend-WM in China, der Sieg bei den Holland Masters und der dritte Platz bei der Europameisterschaft 2012 Kür Latein, zieren den Lebenslauf der gebürtigen Russin. Seit 2020 ist sie glücklich liiert mit dem Sales-Analysten Jonas Graf. Jetzt möchte Katja ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen und eröffnet mithilfe ihres Partners ihre eigene Tanzschule!

Im Interview mit Promiflash berichtete der "Let's Dance"-Star von der Aufregung vor der Eröffnung und der Rolle, die ihr Partner bei der ganzen Unternehmung spielt: "Es ist nicht in Worte zu fassen, wie sehr ich Jonas’ Unterstützung schätze! Wir durchleben jeden Moment der Planung und besprechen alle kreativen Ideen gemeinsam, was bei unserem Pensum – aktuell auch mit dem Hausbau – nicht wenig Zeit und Energie kostet." Nun sei vor dem Eröffnungs-Event alles in den letzten Zügen. "Im Moment ist es eine Achterbahn der Gefühle... Zwischen Nervosität, riesiger Freude und gespannt sein ist alles dabei! Wir wünschen uns natürlich ein rundum tolles Event, bei dem sich alle wohlfühlen und Spaß haben – ohne Pannen!", verriet die Tänzerin

Auch von ihren ehemaligen Kollegen bei "Let's Dance" konnte sich Katja einige Tipps für die Umsetzung ihres Tanzschulprojekts abholen. Einige würden sogar bei der Eröffnung vorbeischauen wollen, erzählte sie: "Und die, die am Tag der Eröffnung leider nicht können, haben versprochen, mich an einem anderen Tag zu besuchen!" Katjas Tanzschule Tanzloft Essen eröffnet am 20. August 2022.

Thomas Burg / ActionPress Katja Kalugina bei "Let's Dance"

Getty Images Roman Lochmann und Katja Kalugina

Getty Images Katja Kalugina, bekannt durch "Let's Dance"

