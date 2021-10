Sie wagen den nächsten Schritt! Im Juni 2020 machte Katja Kalugina (28) tolle Neuigkeiten publik: Nach ihrer Trennung von Nico Schwanz (43) ist die Let's Dance-Bekanntheit wieder glücklich vergeben! Der Sales Analyst Jonas Graf hat ihr Herz gestohlen. Ihr Liebesglück präsentieren die Turteltauben nur allzu gerne – und auch ihr nächstes gemeinsames Projekt dokumentieren sie fleißig: Katja und Jonas wollen nämlich zusammenziehen!

Diese News bestätigten sie jetzt auch offiziell gegenüber Promiflash. Jonas hat ein Haus geerbt, in welches Katja mit einziehen möchte. "Wir haben schnell gemerkt, dass wir unsere Zukunft nur noch zusammen sehen und uns daher auch entschieden, das Haus zusammen aufzubauen und gemeinsam einzurichten", erzählte sie im Interview und fügte hinzu, dass sie bei der Renovierung des Hauses auch tatkräftig anpacken werden: "Alles, was wir selbst machen können, machen wir selbst. Abreißen können wir", lachte Katja. Obwohl das Paar unzertrennlich sei, hätten beide nicht gedacht, dass sie nach rund anderthalb Jahren Beziehung gemeinsam an einem Haus werkeln würden.

Wird dann etwa schon auch über Hochzeit und Kinder gesprochen? "Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unsere beruflichen Ziele. Die Zeit wird schon alles richtig machen", betonte Katja im weiteren Gespräch mit Promiflash. Außerdem freuen sich Jona und seine Liebste nun erst mal auf ihr Liebesnest inklusive Traumküche und freistehender Badewanne, welches sie vermutlich im Sommer 2022 beziehen werden.

Anzeige

Getty Images Katja Kalugina, bekannt durch "Let's Dance"

Anzeige

privat Jonas Graf und Katja Kalugina, Paar

Anzeige

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina und ihr Freund Jonas Graf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de