Geht es für die Dschungelcamp-Kandidatin im kommenden Jahr etwa wieder nach Australien? Fans der TV-Show mussten in diesem Jahr auf das Spektakel, wie sie es kennen und lieben, verzichten – aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage konnte das Format nicht wie gewohnt im Dschungel stattfinden. Stattdessen flimmerte die Dschungelshow über die heimischen Bildschirme, die allerdings nach einem anderen Konzept in Deutschland gedreht wurde. Im kommenden Jahr soll aber alles wie gewohnt in Australien stattfinden!

Bild berichtet, dass es für die Kandidaten 2022 wieder auf den warmen Kontinent gehen soll – allerdings müssen wohl besondere Vorkehrungen getroffen werden, um dieses Vorhaben zu realisieren. Bei den Teilnehmern wird nicht nur eine vollständige Impfung vorausgesetzt – auch eine längere Quarantäne sollen die Kandidaten vorab absolvieren, für die es angeblich aber kein Extrahonorar geben soll.

Auch über die Kandidatenliste ist bereits etwas bekannt – so werden unter anderem Modedesigner Harald Glööckler (56), Reality-TV-Star Filip Pavlovic (27) und Sänger Lucas Cordalis (53) im kommenden Jahr im australischen Dschungel um die Krone kämpfen.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow für das Dschungelcamp 2014

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de