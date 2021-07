Schreckliche News aus den USA! Anfang der Woche wurden in einem Kino in Los Angeles Schüsse abgefeuert. Dabei wurde der TikTok-Star Anthony Barajas lebensgefährlich verletzt. Seine Begleitung Rylee Goodrich, mit der er auf einem Date war, wurde tödlich getroffen. Nachdem bei dem Webstar gestern der Hirntod festgestellt worden war, folgte heute die traurige Gewissheit: Anthony ist nun seinen Verletzungen erlegen!

Wie das Medienportal TMZ berichtet, sei der beliebte Video-Produzent am Samstagmorgen verstorben. Seit dem Vorfall war er in einem Krankenhaus behandelt worden. Die Aussichten, Anthonys Leben zu retten, seien aber von Anfang an gering gewesen. Nun müssen seine Familie und seine Fans endgültig Abschied von dem 19-Jährigen nehmen.

Ein Tatverdächtiger ist mittlerweile gefasst worden: Der mutmaßliche Täter ist mit 20 Jahren nur unwesentlich älter als seine beiden Opfer! Der Saal, in dem er das Feuer eröffnete, war übrigens fast leer: Nur sechs Tickets seien für die Vorführung verkauft worden.

Instagram / itsanthonymichael Anthony Barajas, TikToker

Instagram / ryleegoodrich Rylee Goodrich mit ihrem Hund

Instagram / itsanthonymichael Anthony Barajas mit seiner Mutter Catherine

