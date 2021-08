Der US-amerikanische Musiker Edai hatte sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Rap-Szene gemacht – und dabei etliche Fans von seinem großen Talent überzeugt: Mit seinen Songs wie "War", "Want Gone Shine" oder auch "I Know" prägte er sogar das Genre namens Drill Rap. Jetzt macht allerdings eine schockierende Nachricht die Runde: Edai wurde auf offener Straße erschossen.

Laut einem Bericht des Online-Magazins AllHipHop sei Edai am Morgen des 31. Juli in Chicago mehrfach angeschossen worden. Zwar sei der "I Know"-Interpret daraufhin schnellstmöglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden, allerdings hätten die Ärzte das Leben des Rappers nicht mehr retten können. Edai erlag seinen Schussverletzungen und verstarb im Alter von 32 Jahren.

Ein offizielles Statement der Angehörigen wurde bislang nicht veröffentlicht, jedoch zollten dem Rapper bereits zahlreiche Kollegen und Fans Tribut. "Ich habe mich unantastbar gefühlt – bis heute", brachte beispielsweise der Musiker 600Breezy seine große Trauer auf Instagram zum Ausdruck.

