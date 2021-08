Schon bald müssen Janni (30) und Peer Kusmagk (46) drei Kinder versorgen. Aktuell befindet sich die einstige Profisurferin in der 35. Schwangerschaftswoche. Nicht mehr lange und ihre Kinder Emil-Ocean (4) und Yoko (2) dürfen endlich ihr Geschwisterchen begrüßen. Die baldige Dreifach-Mama stellt sich schon so langsam auf ihr Leben mit ihrem neuen Nachwuchs ein und stellte im Netz jetzt zum Beispiel klar: Janni wird ihre Kinder nicht wieder zur gleichen Zeit stillen.

Auf Instagram fragte sie ein Fan, ob Janni wieder tandemstillen möchte. Das verneinte die Reality-TV-Bekanntheit. "Ich habe nicht das Gefühl, dass Yoko es unbedingt braucht", erklärte die 30-Jährige. Als Yoko geboren wurde, habe Janni sie und Emil-Ocean noch zeitgleich gestillt. "Er hatte uns ja vorher ganz für sich alleine und das Thema Geschwister war komplett neu", weiß sie. Jetzt glaube sie nicht, dass Yoko auf das Neugeborene eifersüchtig sein werde, da ihr Bruder ihr sehr viel Sicherheit gäbe.

Auch Janni fühle sich mit der dritten Schwangerschaft viel sicherer als bei den ersten beiden. "Jetzt bin ich viel entspannter und habe so viel dazugelernt", gab die Sportlerin an. In dem Zuge lobte sie auch ihren Mann Peer. "Peer wächst so über sich hinaus als Vater. Ich bin so stolz auf ihn", schwärmte sie von ihrem Partner.

Instagram / janniundpeer_kusmagk Janni, Yoko, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk in Costa Rica

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk, Juli 2021

