Sie kann sich bei ihm anlehnen! Seit mittlerweile fünf Jahren gehen Janni (30) und Peer Kusmagk (46) gemeinsam durchs Leben, drei davon als verheiratetes Paar. Ihr großes Glück krönten bereits ihre ersten beiden Kinder Emil-Ocean (3) und Yoko (2) – aktuell erwartet die Surferin das dritte Kind des Paares. Die beiden scheinen ineinander die ganz große Liebe gefunden zu haben und zeigen das auch immer wieder der Öffentlichkeit. Jetzt posiert Janni oben ohne mit Peer – und beide finden liebevolle Worte füreinander

Auf seiner Instagram-Seite teilte Peer einen rührenden Schnappschuss von sich und Janni, aufgenommen im Orangerieschloss in Potsdam: Janni setzt darauf ihren Babybauch gekonnt in Pose – und lässt dabei auch noch teilweise die Hüllen fallen! "Das Beste, was wir Männer in der Schwangerschaft tun können, ist der Frau einfach nur das Gefühl zu geben, sich keine Sorgen machen zu müssen", rühmt Peer seine Liebste und seine eigenen Vaterqualitäten. Er sei bereit, neue Verantwortung zu übernehmen und bestärkt seinen "Schatz" darin, sich an seiner Schulter fallen lassen zu können.

Die Realityshow-Kandidatin wiederum preist in ihrem Insta-Beitrag die "schicksalhafte Begegnung" mit ihrem Partner und den Mut, auf ihr Herz gehört zu haben: "Es hatte bestimmte Gründe, dass wir beide uns getroffen und Kinder bekommen haben", schwärmt Janni – und schließt ihre Huldigung mit einem Zitat von Max Giesinger (32): "Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast Du mich gefunden? Eine von 80 Millionen.“

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk in Costa Rica

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk, Juli 2021

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

