Es geht auf die Zielgerade! Janni (30) und Peer Kusmagk (46) erwarten zurzeit ihr drittes Kind. Die Surferin und der ehemalige Dschungelcamp-Sieger heirateten vor drei Jahren und geben ihren Fans viele Einblicke in ihr Familienleben. Gemeinsam mit seinen beiden Kids Emil-Ocean (3) und Yoko (2) freut sich das Paar nun auf Jannis neunten Schwangerschaftsmonat: Mit kugelrundem Bauch gibt die Sportlerin jetzt ein Update!

Auf Instagram begrüßt Janni ihre Follower jetzt mit einem Babybauch-Foto in Schwangerschaftswoche 35: "Auch wenn es manchmal zieht und drückt und ich mich im Alltag nicht unbedingt mehr sehr grazil fühle, versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen: Was der weibliche Körper schafft ist einfach ein Wunder!" Emotionen und Sensibilität seien die größten Stärken der Menschheit, feiert die 30-Jährige das Wunder in ihrem Bauch.

Jannis Fans freuen sich überschwänglich über ihren Post. "Du bist einfach nur wow! Und wie schnell verfliegt die Zeit denn bitte?!", schreibt eine Userin unter das Bild. Viele andere pflichten ihr bei und fluten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk in Costa Rica

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk und ihre Tochter Yoko, Juni 2021

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern

