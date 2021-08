Die Musicalwelt trauert um Alvin Ing. Der Sänger hatte sich in den vergangenen Jahren am Broadway einen großen Namen gemacht: In den 1960er-Jahren verschaffte ihm der Musicalfilm "Flower Drum Song" große Bekanntheit. Doch auch aus der Fernsehwelt war der Schauspieler kaum wegzudenken. Er wirkte an zahlreichen Produktionen mit – darunter bei Law & Order: Criminal Intent. Jetzt ist Alvin im Alter von 89 Jahren verstorben.

Das berichtet nun People. Alvin soll am vergangenen Samstag im Providence St. Joseph Medical Center in Kalifornien trotz Impfschutz an den Folgen einer Coronaerkrankung gestorben sein. "Obwohl er vollständig geimpft war, wurde bei Ing Mitte Juli zunächst eine Lungenentzündung diagnostiziert und einige Tage später bestätigt, dass er Covid-19 hat", ließ ein offizieller Sprecher des 89-Jährigen verlauten. Zwei Wochen lang habe er gegen das Virus gekämpft, bevor sein Herz stehen blieb.

Nach seinem Ableben zeigen unzählige Fans und Freunde des Schauspielers ihre Anteilnahme im Netz. Auf Instagram postete beispielsweise Lea Salonga, die mit ihm für den Film "Flower Drum Song" gemeinsam vor der Kamera stand, eine ganze Reihe von Schnappschüssen mit Alvin. Darunter drückte sie ihre Trauer aus. "Flieg zu den Engeln, Alvin! Ruhe in Frieden... Du wirst schon jetzt vermisst", schrieb die Sängerin.

Anzeige

Getty Images Alvin Ing, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Alvin Ing, "Flower Drum Song"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Lea Salonga, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de