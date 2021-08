Für Pia Peukmann bricht eine Welt zusammen! Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin ist mittlerweile überwiegend als Influencerin im Netz tätig – und lässt ihre Fans an ihrem Privatleben teilhaben. So begeistert sie ihre Community beispielsweise regelmäßig mit Fotos von ihren Hunden. Jetzt meldete sich die Aachenerin jedoch mit ernsten Nachrichten bei ihren Followern: Bei einer ihrer Fellnasen wurde ein Tumor festgestellt – und Pia muss sich nun schweren Herzens langsam von ihr verabschieden...

In ihrer Instagram-Story erklärte die Blondine nun, dass es ihrem Haustier plötzlich total schlecht gegangen sei – und sie am Tag darauf einen Tierarzt aufgesucht habe. Dieser habe bei ihrer 13 Jahre alten Hündin einen Tumor im Bauch diagnostiziert. "Wir haben einen Ultraschall gemacht – und da hat er gesehen, dass der Tumor schon so weit ist. Selbst wenn wir das früher gesehen hätten, hätte man nichts mehr machen können", erzählte Pia total bedrückt.

Die restliche Zeit wolle die Reality-TV-Darstellerin nun für ihre Fellnase so angenehm wie möglich gestalten. "Ich werde jetzt jede Sekunde mit ihr verbringen und sie auf ihrem Weg begleiten", äußerte Pia und machte dabei klar, wie schlimm die Situation für sie sei: "Das ist das Schwerste für mich. Wie soll man loslassen, wenn man jemanden so sehr liebt?"

Instagram / pia_peukmann Pia Peukmann mit ihren Hunden

