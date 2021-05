Pia Peukmann ist superglücklich mit ihrem neuen Freund! Nachdem ihre einstige Beziehung zu Calvin Kleinen den Treuetest bei Temptation Island im vergangenen Jahr nicht bestanden hatte, ist die Blondine mittlerweile wieder liiert. Ende April gab sie ganz überraschend bekannt, dass sie bereits seit einem Jahr wieder vergeben sei. Viele Informationen zu ihrem Partner hatte Pia zunächst noch nicht preisgegeben – bis jetzt: Im Promiflash-Interview macht sie nun klar, wie ernst es zwischen dem Paar ist!

"Mit dem will ich auf jeden Fall alt werden, heiraten und Kinder kriegen", schwärmt die 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash. So ein sicheres Gefühl wie bei ihm habe sie zuvor noch nie bei einem Mann gehabt: "Bei ihm fühle ich mich einfach richtig wohl." Pia könne ihm blind vertrauen und er verheimliche ihr überhaupt nichts. Er sei immer für seine Freundin da und zeige ihr jeden Tag, wie sehr er sie als Person wertschätze. "Er ist der perfekte Mensch für mich", offenbart sie.

Inzwischen sind die zwei Turteltauben auch bereits zusammengezogen. "Wir wohnen jetzt hier in Deutschland in meinem Haus", erklärt die TV-Bekanntheit. Da ihr Freund Holländer sei, wolle das Paar allerdings demnächst auch in den Niederlanden eine Bleibe suchen. "Wir wollen teils in Holland und teils hier wohnen", berichtet sie.

Instagram / pia_peukmann Pia Peukmann, Reality-TV-Star

