Pia Peukmann hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Noch vergangenes Jahr wagte sie sich mit ihrem Ex Calvin Kleinen in die Flirtshow Temptation Island, um dort dessen Treue zu testen – der Frauenheld scheiterte bekanntermaßen kläglich. Doch wie die Beauty jetzt mit einem süßen Foto im Netz bekannt gab, ist sie längst wieder glücklich vergeben! Gegenüber Promiflash verrät Pia, wie sie den hübschen Holländer, mit dem sie schon seit einem Jahr zusammen ist, kennengelernt hat – ihr Ex Calvin war tatsächlich beteiligt!

Pia habe damals gemeinsam mit Calvin und einer Freundin einen Campingplatz in Holland besucht, wo sie ein Boot besitzt. "Wir sind zusammen Boot gefahren [...] und dann ist mein Boot mitten auf dem Wasser kaputt gegangen." Hier kam dann ihr heutiger Partner zum Einsatz: "Dann kam er mit seinem Boot. Wir haben uns auf dem Wasser kennengelernt. Mein Prinz kam mit dem Boot, hat mich gerettet und mein Boot wieder zum Laufen gebracht", schwärmt die Blondine.

Dann nahm alles seinen Lauf: "Ich habe ihn abends zum Grillen eingeladen auf den Campingplatz – so haben wir uns jedes Wochenende zum Bootfahren verabredet", schildert Pia weiter. "Dann habe ich gemerkt, dass er ein supertoller Kerl ist und seitdem sind wir zusammen."

Sein Name soll übrigens geheim bleiben – auch sonst ist Pias Liebster nicht scharf auf öffentliche Aufmerksamkeit! "Er ist gar nicht so auf Instagram aktiv. Er steht auch nicht in der Öffentlichkeit. Er ist sehr, sehr bodenständig und hat einen super Charakter. Er ist ganz zurückhaltend", beschreibt sie ihren Schatz.

Anzeige

TVNOW / Jovan Evermann Calvin Kleinen und Pia Peukmann, Ex-"Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / mrs__pp_ Pia Peukmann, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / pia_peukmann Pia Peukmann, "Temptation Island"-Kandidatin 2020

Instagram / mrs__pp_ Pia Peukmann im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de