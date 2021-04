Ex on the Beach geht in eine neue Runde, und die diesjährigen Kandidaten versprechen schlüpfrige Momente im Paradies. Vor allem Temptation Island-Boy Till Adam und Verführerin Roxy haben es in vergangenen TV-Shows schon richtig krachen lassen. Welche Ex-Partner für die neuen Singles am Liebesstrand auftauchen, ist bisher noch nicht enthüllt. Klar ist aber: Es könnten einige altbekannte Gesichter mit dabei sein.

In den vergangenen Wochen hat sich Bauer sucht Frau-Star Till auffallend oft mit seiner Ex-Freundin Hanna Annika gezeigt. Ob sich die zwei dank der Realityshow wieder nähergekommen sind? Auf Instagram folgt die Blondine zumindest einigen anderen diesjährigen "Ex on the Beach"-Teilnehmern. Zufall – oder haben sich die Singles beim Dreh kennengelernt? Roxy kann sowohl Draufgänger Calvin Kleinen als auch Temptation Island V.I.P.-Verführer Jay zu ihren Verflossenen zählen. Während Ersterer wohl mit den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen beschäftigt gewesen ist, könnte Jay durchaus mit von der Partie sein. Auch er connectet auf Social Media mit einigen anderen Teilnehmern.

Diogo Almeida hat ebenfalls ein bekanntes Gesicht auf der Liste seiner Ex-Flirts: Pia Peukmann. Der Ex von Calvin hatte er bei "Temptation Island" total den Kopf verdreht. Ob es jetzt ein Wiedersehen gibt? Nach der kurzen TV-Liaison von damals waren die beiden wieder getrennte Wege gegangen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNOW.

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam

RTL Roxy und Jay bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Pia und Diogo bei ihrem Temptation-Date

