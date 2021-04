Calvin Kleinen schlug bereits in der ersten Promis unter Palmen-Folge komplett über die Stränge! Der Reality-TV-Star und sein Kumpel Henrik Stoltenberg schauten am ersten Abend zu tief ins Glas. Im Vollrausch zerstörte der Rapper nicht nur mehrere Gegenstände, sondern stritt sich auch noch heftig mit seinen Konkurrenten. Doch nicht nur die Zuschauer fanden das Verhalten mehr als peinlich. Auch Pia Peukmann, die im vergangenen Jahr vergeblich Calvins Treue bei Temptation Island testen wollte, schämt sich total für ihren Ex!

In ihrer Instagram-Story bezog die Beauty nun Stellung zur Auftaktfolge der Show. Dabei veröffentlichte sie einige Nachrichten ihrer Fans, die vollkommen entsetzt vom Verhalten des 29-Jährigen sind: Ein User äußerte beispielsweise, dass man sich mittlerweile kaum mehr vorstellen könne, dass die beiden einst ein Paar waren. "Da treffen zwei Welten aufeinander", stimmte Pia dem Fan zu. Sie selbst kenne ihren Ex so überhaupt nicht und schäme sich abgrundtief für sein Benehmen.

Mittlerweile hat wohl auch Calvin bemerkt, dass diese Aktion nicht unbedingt positiv bei den Zuschauern ankam. Kürzlich entschuldigte er sich gemeinsam mit dem Ex-Love Island-Boy für das Verhalten. "Ich entschuldige mich hiermit auch im Namen von Henrik dafür, dass wir so viel getrunken haben und kein gutes Vorbild sind in dem Fall", zeigte er sich einsichtig.

Instagram / pia_peukmann Pia Peukmann, "Temptation Island"-Kandidatin 2020

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / pia_peukmann Pia Peukmann, Reality-TV-Star

