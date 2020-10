Wird auch Roxy bei Temptation Island V.I.P. schwach? Die Bayerin und Calvin Kleinen stellen in dem Treuetest-Format ihre Beziehung auf die Probe. Und bisher sieht es so aus, als würde nur der Rapper durchfallen. Allerdings bringt Verführer Jay die 27-Jährige auch ganz schön aus dem Konzept. Zwar bestritt sie bisher jegliches Knistern. Aber Calvins Ex Pia Peukmann war sich im Promiflash-Interview sicher: Wenn der Rapper so weitermacht, kann und will Roxy dieser Versuchung vielleicht nicht mehr widerstehen.

Als sie bei Temptation Island 2020 noch Calvins Freundin war, machte Pia es nämlich ähnlich und verbrachte sogar eine heiße Nacht mit Diogo Almeida. Im Gespräch mit Promiflash prophezeite sie deshalb, dass auch Roxy sich anderweitig vergnügen werde: "Ich tippe, es wird genauso wie bei mir, dass sie sieht: Er wird es nie erst meinen, aber dass da ein Mann ist, der ihr genau das zeigt." Übel nehmen würde Pia ihr das jedenfalls nicht, denn sie betonte, dass sie Mitleid mit der Nürnbergerin habe.

Pia selbst hatte mit ihrem Diogo letztendlich ebenfalls kein Happy End. Nach den Dreharbeiten gab ihr der Muskelmann einen Korb. Trotzdem stellte sie damals klar: "Ich bereue keinen Kuss, keine Taten, nichts, was ich gemacht habe, weil es sich richtig angefühlt hat."

