Rebel Wilson (41) gibt einen ersten Vorgeschmack auf ihren neuen Film! Die australische Schauspielerin steckt gerade mitten in den Dreharbeiten für den Streifen "Senior Year". Bei dem Comedyfilm dreht es sich um eine Cheerleaderin, die vor dem Prom ins Koma fällt und 20 Jahre später wieder aufwacht. Nun teilt Rebel erste Aufnahmen vom Set – und zeigt sich mit ihrem Co-Star Justin Hartley (44).

Die Darsteller liegen auf den Instagram-Bildern nebeneinander im Bett und haben Schulbücher vor sich. "Justin Hartley, der Mann, der Mythos, die Legende", kommentiert Rebel den Schnappschuss mit einem lachenden Smiley. Der 44-Jährige spielt auch eine Hauptrolle in der Produktion. Noch mit dabei sind unter anderem Angourie Rice (20), Sam Richardson und Zoë Chao.

Nicht nur diese Bilder geben Einblicke hinter die Kulissen. Rebel zeigte sich bereits in unterschiedlichen Kostümen und Dreheinstellungen. So sprang sie bereits im grünen Cheerleaderoutfit vor der Kamera herum oder im Glitzerlook a la Britney Spears (39) in deren Musikvideo zu "Crazy".

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Justin Hartley am Set von "Senior Year"

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson am Set ihres Films "Senior Year" im Juli 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, August 2021

