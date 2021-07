Oh, là, là! Rebel Wilson (41) rockt die Bühne! Die Schauspielerin machte vergangenes Jahr vor allem mit ihrer radikalen Gewichtsabnahme Schlagzeilen – was sicherlich mit ein Grund für ihre immer selbstbewussteren Online-Auftritte ist! Außerdem spielt sie in ihrem neusten Film "Senior Year" eine tanzende Cheerleaderin. Natürlich bietet der Streifen auch immer wieder Gelegenheiten, sexy Aufnahmen von sich zu zeigen: Jetzt teilte Rebel deshalb erneut eine flotte Tanzeinlage mit ihren Fans.

Anlässlich des Dreh-Endes ihres Films veröffentliche die 41-Jährige ein Video von sich und ihren Co-Stars auf ihrer Instagram-Seite: Die Australierin tanzt darin in einem hautengen grünen Kleid – und macht dabei eine richtige gute Figur! "Liebe euch alle!", kommentierte die Schauspielerin die Aufnahme mit ihren Kollegen und Kolleginnen.

Nicht nur am Filmset zeigt Rebel derzeit immer wieder gerne ihre definierten Kurven: Anfang Juli teilte sie bereits einen heißen Urlaubsschnappschuss von sich im türkisfarbenen Bikini auf einer Jacht – inklusive tiefer Einblicke in ihr Dekolleté.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson in ihrem TikTok-Video, Juli 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2021

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

