Tyson Furys (32) Familie hat nun ein kleines Mitglied mehr. Der Profiboxer gab im Februar überglücklich bekannt: Er und seine Frau Paris bekommen erneut Nachwuchs! Seitdem warten Prince Johan James, Valencia Amber, Prince Adonis Amaziah, Venezuela und Prince Tyson Fury II gespannt auf die Ankunft ihres jüngsten Geschwisterchens. Nun ist das Baby auch endlich da und der Sportler darf sich jetzt einen stolzen Sechsfachpapa nennen!

In seiner Instagram-Story teilte der Brite die frohe Botschaft mit seiner Community. Er schrieb: "Bitte betet alle für mein kleines Mädchen, das heute Morgen geboren wurde." Am 8. August wurde seine dritte Tochter geboren – und Tyson verrät sogar direkt, wie sie heißt. Er und seine Frau haben ihr den Namen Athena Fury gegeben. Damit sind die Mädels in der Familie nicht länger in der Unterzahl und ziehen mit ihren drei Brüdern gleich.

Eigentlich soll nach Kind Nummer sechs aber noch nicht Schluss sein – das gab der 32-Jährige kürzlich gegenüber Sportsmail preis. Er wünscht sich nämlich eine riesige Rasselbande: "Jetzt habe ich beschlossen, dass es ein Kind mehr werden soll... Okay, machen wir elf daraus. Wir werden eine Fußballmannschaft haben." Mit der Geburt von Athena ist Tyson diesem Traum einen Schritt näher gekommen.

Tyson Fury und seine Kinder im Mai 2021

Paris und Tyson Fury, 2020

Tyson Fury mit seiner Familie, 2020

