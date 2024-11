Paris Fury spricht erstmals über ihre tragische Fehlgeburt

Paris Fury hat im Mai dieses Jahres eine Fehlgeburt erlitten. Bei einer Routineuntersuchung wurde der Frau von Tyson Fury (36) gesagt, dass sie ihr Baby verloren hatte. Daraufhin brach für sie eine Welt zusammen, wie sie im Interview mit Mirror zugibt: "Der Ultraschalldiagnostiker sagte zu mir: 'Es tut mir wirklich leid, Paris, es gibt keinen Herzschlag.' Ich sprang auf, fing an zu weinen und sagte: 'Nein, warten Sie, warten Sie. Nein, nein, warte', und wurde ganz verzweifelt."

Zu dem Zeitpunkt war ihr Mann Tyson gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Boxkampf – und Paris wollte ihn davon nicht ablenken. "Ich musste die Entscheidung treffen, ob ich es ihm sage. Und ich kam zu dem Schluss, dass ich das, was mit mir geschah, nicht ändern konnte. Aber ich konnte dramatisch ändern, was in seinem Leben geschah", erinnert sich die Influencerin zurück. Am nächsten Tag musste sie dann alleine ins Krankenhaus, um das Baby still zur Welt zu bringen. Während dieser Zeit hielt sie regelmäßigen Kontakt zu Tyson, gab aber vor, dass sie wegen Bluthochdrucks nicht zu seinem Kampf kommen könne. Er hingegen hatte schon eine Vorahnung.

Das Paar, das bereits sieben gemeinsame Kinder hat, hat in der Vergangenheit schon mehrere Fehlgeburten erlitten. Paris gab an, dass sie insgesamt drei Babys verloren haben, zwei davon musste sie im zweiten Trimester zur Welt bringen. Trotz des erlittenen Verlustes zeigt sie sich dankbar für ihre gesunden Kinder und hofft, dass ihre Offenheit anderen Frauen in ähnlichen Situationen Mut macht. Tyson und Paris sind seit über 15 Jahren verheiratet und ihre Familie steht für sie an erster Stelle.

Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

Instagram / parisfury1 Tyson Fury und seine Familie, 2024

