Nach Trennung: Tommy Furys Familie unterstützt Ex Molly-Mae

Vor wenigen Tagen hatten Molly-Mae Hague (25) und ihr Verlobter Tommy Fury (25) ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem wird die Love Island-Bekanntheit von ihren Liebsten unterstützt – aber auch die Familie ihres Ex steht ihr bei! Wie eine Quelle jetzt gegenüber Daily Mail verrät, hat Paris Fury, die mit Tommys Bruder Tyson (36) verheiratet ist, Molly-Mae ihre Unterstützung angeboten. "Paris hat eine Nachricht geschickt, in der sie einfach sagt, dass sie für sie da ist. Sie und Tyson haben Molly und Tommy vergöttert und sind enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Sie ergreifen keine Partei und Paris wollte nur sichergehen, dass es Molly gut geht", erklärt der Insider.

Tommy wiederum soll laut The Sun vor allem Trost bei seinem Vater John (60) finden. "Während sich Familie und Freunde um beide scharen, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen, hat sich John als die größte Unterstützung für seinen Sohn erwiesen, während er die Trennung durchsteht", betonte bereits ein Informant gegenüber dem Medium. Dass sich Tommys Familie sowohl um ihn als auch um seine Ex sorgt, soll aber nicht allen gefallen: Laut der Publikation ist der Rest der Fury-Familie "gespalten" – viele bieten Molly-Mae "Schultern zum Ausweinen" an.

Molly-Mae und Tommy hatten sich 2019 bei der britischen Version von "Love Island" kennen und lieben gelernt. Im vergangenen Jahr erblickte schließlich ihre gemeinsame Tochter Bambi das Licht der Welt. Wenige Monate nach der Geburt ging der 25-Jährige vor seiner Liebsten auf die Knie. Zur Hochzeit kam es allerdings nie: Vor wenigen Tagen machten Molly-Mae und Tommy ihre Trennung öffentlich. Bereits seit einigen Monaten sollen die beiden Realitystars Beziehungsprobleme gehabt haben – dennoch wollte Molly-Mae um ihre kleine Familie kämpfen. "Molly hat ihr Bestes getan, um zu versuchen, die Beziehung Bambi zuliebe zu retten, aber sie konnte wirklich nicht über alles hinwegkommen, was vergangenes Jahr mit Tommy passiert ist", verriet ein Insider bereits im Interview mit dem New Magazine.

Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

