Nach langer Funkstille feiern Tyson und Paris Fury Reunion

Paris Fury und ihr Sohn Prince John James haben sich laut Daily Mail auf den Weg nach Saudi-Arabien gemacht, um dem Schwergewichtsboxer Tyson Fury (36) bei seinem mit Spannung erwarteten Kampf gegen Oleksandr Usyk (37) beizustehen. Seit drei Monaten hat Paris, die seit 16 Jahren mit Tyson verheiratet ist, kein einziges Wort mit ihrem Mann gewechselt – eine außergewöhnliche Maßnahme, die Tyson getroffen hat, um sich vollständig auf das intensive Training für den Kampf zu konzentrieren. "Es fühlt sich an, als wäre er ewig weg gewesen, vor allem ohne jeglichen Kontakt", schrieb Paris kürzlich auf Instagram und betonte, dass sie seinen Wunsch nach absoluter Konzentration respektiere.

Der Boxer selbst gab kürzlich in einem Interview bekannt, dass er nach dem Kampf die Zeit mit seiner Familie in vollen Zügen genießen wolle, wie Daily Mail berichtet. "Ich freue mich auf Weihnachten – Eierpunsch, Truthähne und all das! Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu fliegen", sagte Tyson. Fans äußerten derweil Kritik an Tysons striktem Schweigen gegenüber seiner Familie. Die Kommentare dazu in den sozialen Medien waren zwiegespalten: Einige bewunderten seine Disziplin und seinen Fokus, während andere fanden, dass es auch in intensiven Trainingsphasen Möglichkeiten gebe, die Familie nicht völlig auszuschließen. Äußerungen wie "Warum sollte man nicht mit Frau und Kindern sprechen? Verstehe ich überhaupt nicht" oder "Inwiefern soll das bitte sein Training verbessern?" häuften sich.

Paris und Tyson, die stolze Eltern von sieben Kindern sind, führen ein turbulentes Familienleben, das sie mit Tysons anspruchsvoller Karriere in Einklang bringen müssen. Ihr ältestes Kind, Venezuela, erblickte 2009 das Licht der Welt, gefolgt von Prince John James und den weiteren Geschwistern. Auch wenn die vergangenen Monate der Familie viel abverlangt haben, steht Paris, die im Mai dieses Jahres eine Fehlgeburt erlitt, stets an der Seite ihres Mannes. In Interviews sprach sie oft von den Herausforderungen und Opfern, die Tysons Karriere erfordert, betonte aber auch ihre Liebe und ihren Zusammenhalt als Familie: "Es ist nicht immer leicht, aber wir schaffen es gemeinsam."

Getty Images Tyson Fury im April 2022

Instagram / parisfury1 Paris Fury, Influencerin

