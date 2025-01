Neujahrvorsatz: Anthony Joshua will gegen Tyson Fury kämpfen

Anthony Joshua (35) hat bei einem Besuch in Lagos (Nigeria), der Heimat seiner Eltern, deutliche Worte gefunden: Der zweifache Ex-Box-Weltmeister plant für 2025 ein Comeback der besonderen Art. In einem Interview mit NTA News erklärte er, dass sein größtes Ziel ein Kampf gegen Tyson Fury (36) sei. "Ich will zum dritten Mal Weltmeister werden und ich will Tyson Fury", verkündete der britische Boxer mit Nachdruck und schaute dabei entschlossen in die Kamera. Für Joshua, der nach seiner K.-o.-Niederlage gegen Daniel Dubois im September dringend einen Sieg braucht, könnte ein Duell gegen Fury den Wendepunkt seiner Karriere bedeuten.

Ein möglicher Kampf zwischen Joshua und Fury steht seit Jahren im Raum und wäre für viele Boxfans ein Highlight. Bereits im September 2022 hatten beide Boxer scheinbar eine Einigung erzielt. Fury selbst forderte seinen Rivalen damals über Instagram heraus, doch die Verhandlungen scheiterten schließlich an einem Ultimatum, das Furys Team Joshuas Managern setzte. Seitdem befanden sich beide in unterschiedlichen Karrierephasen, mussten jedoch zuletzt jeweils Niederlagen einstecken. Während Fury zweimal gegen Oleksandr Usyk (37) verlor, konnte Joshua seine WM-Chance gegen Dubois nicht nutzen. Ein Aufeinandertreffen der beiden britischen Champions könnte für ihre Karrieren einen dringend benötigten Neuanfang markieren – für Fans wäre es zudem ein längst überfälliges Spektakel.

Anthony Joshua und Tyson Fury verbindet mehr als nur ihre britische Herkunft. Beide zählen seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern des Schwergewichtsboxens und stehen für leidenschaftliche Kämpfe und polarisierende Auftritte. Joshua, der Sohn nigerianischer Eltern, kehrt immer wieder nach Lagos zurück, um seine Wurzeln zu pflegen. Fury hingegen lebt mit seiner Familie abgeschottet in der englischen Grafschaft Lancashire. Trotz ihrer Rivalität äußern sich beide Boxer respektvoll über die Leistungen des jeweils anderen, was die Spannung eines möglichen Aufeinandertreffens weiter erhöht. Boxfans spekulieren schon lange, ob das "Battle of Britain" jemals Realität werden wird. Vielleicht ist 2025 tatsächlich das Jahr, in dem die beiden Schwergewichtler endlich gegeneinander antreten.

Getty Images Tyson Fury, Boxer

Getty Images Wladimir Klitschko und Anthony Joshua, 2017

