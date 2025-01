Zum dritten Mal: Boxprofi Tyson Fury verkündet Karriereende

Tyson Fury (36), der als einer der besten Schwergewichtsboxer der Welt gilt, hat überraschend erneut das Ende seiner Karriere verkündet. In dem Instagram-Video, das er am Montag an seine knapp sieben Millionen Follower richtete, erklärte der Brite: "Es war magisch, und ich habe jeden Moment geliebt, aber jetzt ist Schluss." Die Ankündigung kommt wenige Wochen nach zwei schmerzhaften Niederlagen gegen Oleksandr Usyk (37), den amtierenden Boxweltmeister im Schwergewicht. Obwohl ein potenzieller Kampf gegen Anthony Joshua (35) im Raum stand, scheint Tyson nun einen endgültigen Schlussstrich gezogen zu haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der "Gypsy King" seine Boxhandschuhe an den Nagel hängt. Bereits 2016 und 2022 hatte er Rücktritte bekannt gegeben, nur um dann doch wieder in den Ring zurückzukehren. Bei seinen Fans löste die jüngste Ankündigung daher gemischte Reaktionen aus. Viele glauben nicht an ein wirkliches Karriereende und kommentierten etwa: "Wir sehen dich in sechs Monaten wieder." Tysons Promoter Frank Warren sprach laut oe24 von einer großartigen Karriere, in der der 36-Jährige bereits "jeden Titel gewonnen und mehr Geld verdient hat, als er je ausgeben könnte". Ob der Rücktritt diesmal tatsächlich von Dauer ist, bleibt jedoch abzuwarten.

Tyson ist eine ebenso kontroverse wie schillernde Persönlichkeit im Sport. Abseits des Rings machte er in der Vergangenheit mit emotionalen Interviews, dem offenen Umgang mit psychischen Problemen und einem turbulenten Lebensstil Schlagzeilen. 2016 räumte er ein, Kokain konsumiert zu haben, und pausierte längere Zeit vom Boxsport. Trotz oder gerade wegen seiner provokanten Art hat der charismatische Sportler eine riesige Fangemeinde, die hinter ihm steht.

Getty Images Tyson Fury in Las Vegas, Oktober 2021

Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

