Tyson Fury genießt frischen Ruhestand mit Familie in Paris

Tyson Fury (36) ist gerade erst in die Boxerrente eingestiegen. Das feiert der Sportler nun offenbar mit einer Familienreise nach Paris. Die besonderen Momente hielt seine Frau Paris auf niedlichen Schnappschüssen für Instagram fest. Unter anderem ging es mit der ganzen Kinderschar ins Disneyland in der französischen Hauptstadt. Im Anschluss wurde aber auch noch das wichtigste Wahrzeichen der Stadt besichtigt: der Eiffelturm. Dass der Fury-Clan hier echte Qualitätszeit zusammen verbringt, ist allen Beteiligten am Lachen anzusehen – aber vor allem Tyson scheint die Freizeit mit seiner Familie in vollen Zügen zu genießen.

Im Januar verkündete Tyson schon zum dritten Mal, seine Boxkarriere ad acta legen zu wollen. Nach der erneuten Niederlage gegen Oleksandr Usyk (38), den amtierenden Schwergewichtsweltmeister, entschied sich der Brite, endgültig aufzuhören. "Es war magisch, und ich habe jeden Moment geliebt, aber jetzt ist Schluss", erklärte er in einem Video im Netz. Ob seine Fans so richtig an das Ende im Boxring glauben, ist allerdings fraglich. Immerhin hängte der 36-Jährige die Boxhandschuhe bereits in den Jahren 2016 und 2022 an den Nagel. Doch beide Male kehrte er zurück und stand schließlich wieder im Ring. Auch jetzt schreiben Fans Kommentare wie: "Wir sehen dich in sechs Monaten wieder."

Tyson ist einer der bekanntesten britischen Boxer. Sein Debüt als Profi gab er bereits 2008. Seitdem konnte er den Weltmeistertitel gleich mehrfach mit nach Hause nehmen. Dabei immer an seiner Seite: Gattin Paris. Die beiden gaben sich im Jahr seines Debüts das Jawort und sind mittlerweile stolze Eltern von sieben Kindern – drei Mädchen und vier Jungs. In Sachen Namensgebung sind die beiden allerdings besonders kreativ gewesen, denn die Jungs hören alle auf den Vornamen Prince. Diese spezielle Idee erklärte der 35-Jährige in der Dokumentation "Tyson Fury: The Gypsy King" so: "Ich bin ein König und sie sind Prinzen, bis sie sich ihren rechtmäßigen Namen verdienen."

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury und ihre Kinder unter dem Eiffelturm

Getty Images Paris Fury und Tyson Fury bei einen Kampf in Wembley 2022

