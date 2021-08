Da hat sich Britney Spears (39) aber ein richtiges Schnittchen geangelt! Bereits 2016 lernte die Sängerin Sam Asghari (27) bei Dreharbeiten kennen. Nach nur einem Jahr schien es zwischen der Beauty und dem Fitnesstrainer gefunkt zu haben und die beiden machten ihre Beziehung offiziell. Allein durch seine Berufsbezeichnung dürfte klar sein, dass der Coach großen Wert auf Sport legt – und dieser Lifestyle ist ihm auch anzusehen: Jetzt wurde Britneys sexy Freund beim Joggen gesichtet!

Auch während seines Urlaubs auf Hawaii wurde Sam nun beim Sport entdeckt – und bei diesen Paparazzibildern dürfte so manchem Fan das Herz höherschlagen: Offenbar wurde dem Hottie bei seiner Joggingrunde durch den Park so heiß, dass er sein Shirt ausziehen musste und oberkörperfrei weiter rannte. Dabei kam nicht nur die makellose Bräune am Körper des Beaus zum Vorschein, sondern auch seine perfekt definierten Muskeln an den Armen und seiner Bauchmitte.

Bei diesem Anblick wird seine Britney sicherlich auch dahinschmelzen. Dass Sam der Richtige ist, machte die Musikerin aber schon öfter deutlich. Immer wieder zeigt sich die Blondine überglücklich mit Sam im Netz. Einige Medien berichteten in der Vergangenheit sogar, dass die beiden bereits verheiratet sein sollen. Diese Vermutung ist allerdings auf einen Scherz zurückzuführen – Sam hatte einmal im Gespräch mit einem Fotografen gescherzt: "Die Leute wissen es nicht, aber wir sind seit etwa fünf Jahren verheiratet!" An dieser Aussage sei aber nichts dran.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

MEGA Sam Asghari, Freund von Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Freund Sam Ashgari

