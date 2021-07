Sam Asghari (27) hat wohl immer einen lockeren Spruch auf den Lippen! Kürzlich wurden das Model und seine Freundin Britney Spears (39) von Paparazzi vor einem Starbucks-Laden in Los Angeles abgelichtet. Auf den Schnappschüssen trägt die Sängerin einen Ring an ihrer linken Hand. Viele Fans waren sich daraufhin sicher, dass sich das Paar verlobt hat. Als Sam jetzt noch einmal auf die Gerüchte angesprochen wurde, bewies er seinen Sinn für Humor: Er scherzte, dass er schon eine ganze Weile mit Britney verheiratet sei!

Wie Hollywood Life berichtet, wurde der gebürtige Iraner kürzlich vor einem Autohaus in Los Angeles gesichtet. Dort soll ihm ein Fotograf zur Verlobung gratuliert haben. Sam habe daraufhin sofort eine freche Antwort parat gehabt. "Die Leute wissen es nicht, aber wir sind seit etwa fünf Jahren verheiratet", witzelte er und fügte an: "Wir haben heimlich auf Hawaii geheiratet. Das ist eine der Geschichten, die ich nicht kenne, die ich aber in den Zeitungen sehe."

Tatsächlich wäre es für viele Fans der "Toxic"-Interpretin gar nicht verwunderlich, wenn sich die zwei Turteltauben wirklich verlobt hätten. Wie ein Insider Anfang Juli gegenüber People verriet, soll der 27-Jährige nämlich schon Zukunftspläne mit der Musikerin haben. "Er ist bereit für die Ehe und Kinder mit Britney", meinte die Quelle zu wissen.

Getty Images Sam Asghari, Fitnesscoach

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im Juli 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

