Edoardo Mapelli Mozzi (37) lässt Prinzessin Beatrice hochleben! Die Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61) wird am Sonntag bereits 33 Jahre alt. Damit feiert sie ihren letzten Geburtstag, bevor sie und ihr Mann zum ersten Mal Eltern werden. Zu diesem Anlass ließ es sich der Unternehmer natürlich nicht nehmen, seine schwangere Frau zu ihrem Ehrentag zu beglückwünschen: Im Netz gratuliert er Beatrice mit einem süßen Pärchen-Pic!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 38-Jährige nun ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und der gebürtigen Britin. Auf dem Bild strahlt das Paar um die Wette – und wirkt dabei total vertraut. Unter dem Beitrag richtete Edoardo herzergreifende Worte an seine Beatrice. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebste. Ich liebe dich von ganzem Herzen", notierte der Geschäftsmann unter seinem Post und versah den Schnappschuss zusätzlich mit einem roten Herz-Emoji.

Bereits im vergangenen Juli hatten die zwei Turteltauben allen Grund zum Feiern. Das Paar hatte seinen ersten Hochzeitstag. An diesem Tag postete Edoardo ebenfalls eine Aufnahme mit seiner Frau. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag schwärmte er in den höchsten Tönen von Beatrice. "Du bist der freundlichste, liebevollste und wunderschönste Mensch der Welt. Danke, mein Darling – für jeden Moment mit dir", schrieb er.

KCS Presse / MEGA Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi

