Prinzessin Beatrice (32) und Edoardo Mapelli Mozzi (37) zelebrieren ihre Liebe! Knapp ein Jahr nach ihrer heimlichen Hochzeit im vergangenen Sommer machten die Enkelin der Queen (95) und ihr Gatte im Mai diese süßen News öffentlich: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die royale Britin kann sich inzwischen auch schon über einen kugelrunden Babybauch freuen. Doch bevor ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, steht heute erst noch ein anderer Meilenstein an: Beatrice und Edoardo feiern ihren ersten Hochzeitstag!

Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichte der britisch-italienische Immobilienunternehmer ein seltenes Selfie mit seiner Frau auf Instagram – die Eheleute grinsen hier glücklich in die Kamera. In der Bildunterschrift betont Edoardo: "Ich kann es kaum glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Jede Sekunde jeden Tages war voller Freude, Glück, Lachen und Liebe." Weiter schwärmt der Innendesigner: "Du bist der freundlichste, liebevollste und wunderschönste Mensch der Welt. Danke, mein Darling – für jeden Moment mit dir."

Wie glücklich Beatrice und Edoardo in ihrer Ehe sind, stellten sie auch vergangenen Monat zur Schau: Hier lieferten sie Paparazzi in London eine romantische Show – zunächst ging das royale Paar zusammen essen, bevor die beiden durch die Geschäfte der britischen Hauptstadt bummelten. Hin und wieder hielten sie Händchen und warfen sich verliebte Blicke zu. Was sagt ihr zu Edoardos Liebeserklärung zu ihrem Hochzeitstag? Stimmt ab!

ActionPress Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor

Backgrid / ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi beim Dior Sessions Book Launch

