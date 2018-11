Was für ein cooler Kicker-Throwback! Bastian Schweinsteigers (34) Zeit beim Erfolgsverein FC Bayern München ist zwar schon seit drei Jahren vorbei, doch der Sportstar erinnert sich noch immer gerne an diese Phase seines Lebens zurück. Schon mit 14 Jahren begann seine Karriere in der Jugendabteilung des Fußballclubs. Nur vier Jahre später ergatterte der inzwischen 34-Jährige einen Platz im Profi-Kader. Heute jährte sich für Schweini ein besonderes FC Bayern-Highlight, dem er ein emotionales Social-Media-Posting widmete!

Am 13. November 2002 stand Basti zum ersten Mal mit seinem damaligen Vereinskumpel Philipp Lahm (35) im Rahmen des wichtigsten europäischen Fußballwettbewerbs auf dem Platz: der UEFA Champions League! Zu diesem besonderen Jahrestag verfasste er nun ein süßes Statement auf Instagram: "Heute vor 16 Jahren spielte ich zusammen mit Philipp Lahm unser erstes Champions League-Profispiel beim FC Bayern. Ein unvergesslicher Moment!" Dazu wählte er ein Foto, das die beiden Kickerstars bei ihrem Sieg im Jahr 2013 zeigt. Glücklich halten Lahm und Schweini auf dem Schnappschuss den Pokal in die Höhe!

Diese Erinnerung sorgte aber offenbar nicht nur bei Bastian für einen Gänsehautmoment – auch die Fans reagierten auf das Jubiläum extrem ehrfürchtig und total begeistert! Nicht nur einmal betitelten die Follower die zwei Rasenhelden in den Kommentaren als "Legenden". Ein anderer User setzte sogar noch einen drauf und schrieb: "Für mich bist du für immer der beste Fußballspieler Deutschlands, Basti!" Dahinter postete er zusätzlich den Hashtag #FußballGott. Was sagt ihr zu dem Throwback-Post? Stimmt ab!

Getty Images Bastian Schweinsteiger während der Champions League 2004 in München

Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm beim FC Bayern München-Training 2006

Anzeige

Getty Images Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger bei einer Pressekonferenz 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de