Zwischen dem Sender RTL und Michael Wendler (49) herrscht richtig dicke Luft! Wir erinnern uns: Eigentlich hätte der Schlagersänger in der 18. Staffel der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar neben Dieter Bohlen (67) und Co. in der Jury sitzen sollen. Allerdings hatte der Mann von Laura Müller seinen DSDS-Job überraschend hingeschmissen und anschließend mit verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. Rächt sich der Sender jetzt etwa an dem "Egal"-Interpreten? Zumindest deuten Spekulationen um einen möglichen Dschungelcamp-Bewohner darauf hin...

Laut einem Bericht von Bild soll nämlich ein ehemaliger Vertrauter von Michael im kommenden Jahr in den australischen Busch ziehen – und zwar Michas einstiger Hochzeitsplaner Timo Berger! Der Clou: Der Musiker und der Unternehmer sind inzwischen aufgrund finanzieller Forderungen zerstritten. Deshalb soll Timo im Dschungelcamp offenbar einen Blick hinter die Kulissen gewähren – und dabei auch über den Wendler und sein Leben auspacken.

Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, stünden bereits vier Dschungelcamp-Bewohner fest: Denn der Sender hatte bereits bekannt gegeben, dass sich Lucas Cordalis (54) und Harald Glööckler (56) den Herausforderungen im TV-Busch stellen werden. Zusätzlich wird auf Filip Pavlovic (27) am Lagerfeuer sitzen – er hatte nämlich Anfang des Jahres die Ersatzshow gewonnen und sich damit das goldene Ticket gesichert.

Michael Wendler, Schlagersänger

Timo Berger, Michael Wendlers einstiger Hochzeitsplaner

Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

