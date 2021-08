Diese Zweifach-Mama in spe kann sich sehen lassen! Bereits im Januar 2020 brachte das Model Ashley Graham (33) ihr erstes Kind zur Welt: Söhnchen Isaac. Jetzt ist sie wieder schwanger und mittlerweile auch schon kugelrund – wie sie nur allzu gerne mit Schnappschüssen im Netz präsentiert. Jetzt lieferte sie ihrer Community neuen Baby-Content: Ashley posierte in einem knalligen Dress und setzte ihre Körpermitte gekonnt in Szene!

Via Instagram teilte sie die besagten Fotos. In einem orangefarbenen Kleid steht Ashley vor einer wunderschönen Kulisse. Doch am meisten fällt dabei ihre schöne Babykugel auf. Die 33-Jährige wirkt ziemlich gelassen und strahlt bis über beide Ohren. Die Schwangerschaft steht ihr richtig gut – das finden auch ihre Fans. "So wunderschön", schrieb etwa eine Userin unter das Bild.

Außerdem sind zahlreiche Flammen- und Herzchen-Emojis in den Kommentaren zu finden. Kürzlich erst zeigte Ashley ein sehr intimes Bild von sich auf Social Media. Sie machte nämlich ein Nackt-Selfie, um eine Botschaft zu vermitteln – und zwar, dass jeder Körper wunderschön sei.

Ashley Graham, Model

Ashley Graham, Model

Ashley Graham, Curvy-Model

