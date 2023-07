Model, Ehefrau und Mama: Ashley Graham manchmal überfordert

Ashley Graham (35) gibt ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Supermodel, Ehefrau und Dreifachmama! Die Beauty gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Curvy-Models weltweit. Aber auch privat könnte es für die Laufstegschönheit wohl kaum besser laufen: Nach Söhnchen Isaac erblickten ihre Zwillinge Roman und Malachi im Januar 2022 das Licht der Welt. Doch Ashley gibt nun offen zu: Das Leben als arbeitende Dreifachmama ist nicht immer leicht!

In einem Interview mit People findet die 35-Jährige jetzt ehrliche Worte: "Ich meine, die Idee des Gleichgewichts, ich wünschte, sie existierte." Viele Gespräche mit ihrem Mann und das strikte Trennen von Beruflichen und Privaten helfe ihr im Alltag aber enorm. Für Ashley sei es zudem wichtig zu wissen, dass ihre Kinder in guten Händen sind, während sie auf der ganzen Welt unterwegs ist und arbeitet: "Und das ist alles, was ich tun kann, denn ich würde verrückt werden, wenn ich nicht auch eine Aufgabe nur für mich selbst hätte."

Doch auch die Ehe mit ihrem Mann Justin Ervin darf inmitten des Alltagstresses nicht auf der Strecke bleiben! Im Podcast "Milk Drunk by Bobbie" verriet Ashley kürzlich, dass sich die Beziehung zu ihrem Liebsten seit der Geburten ihrer Kids aber kaum verändert hat: "Wir konnten neun Jahre lang verheiratet sein, bevor wir Kinder bekamen. Das macht wirklich einen Unterschied. Ich war so froh, dass wir die Zeit hatten, die wir miteinander verbringen konnten. So lernten wir alles voneinander kennen."

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Kinder im November 2022

Getty Images Ashley Graham bei der Oscarverleihung 2023

Getty Images Ashley Graham und Justin Ervin, März 2023

