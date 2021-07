Ashley Graham (33) zeigt gerne, was sie hat! Das Model und sein Mann Justin Ervin gaben vor wenigen Tagen bekannt, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden: Der kleine Isaac Ervin (1) darf sich also bald über ein Geschwisterchen freuen! Auch als Schwangere scheint sich die US-Amerikanerin pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen – und hat auch kein Problem damit, das aller Welt zu zeigen. Jetzt twerkt Ashley für ihre Fans sogar in Unterwäsche – und gewährt dabei einen Blick auf ihren Babybauch!

Auf ihrem TikTok-Account teilt die 33-Jährige jetzt einen lustigen Clip von sich. In dem Video synchronisiert sie mit ihren Lippen eine Frauenstimme, die immer wieder die Worte "Du siehst gut aus! Verändere dich nicht" wiederholt. Währenddessen tanzt Ashley total selbstbewusst in ihren Dessous – und gibt natürlich auch ihre Twerk-Künste zum Besten. In einer weiteren Sequenz hält sie sogar ihr nacktes Babybäuchlein in die Kamera.

Ihre Fans bewundern die America's next Topmodel-Jurorin total für ihr natürliches Auftreten: Innerhalb weniger Stunden bekommt der Clip fast 200.000 Likes – und in der Kommentarspalte unter dem Post drücken die Follower ebenfalls ihre Begeisterung aus. "Das ist die Botschaft, die wir heute Morgen gebraucht haben! Du strahlst richtig, Babe" und: "Ich liebe dich! Danke, dass du einfach du selbst bist", lauten nur zwei der Reaktionen ihrer Supporter.

Getty Images Ashley Graham im Oktober 2019 in New York City

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

