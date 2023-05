Wie bitte? Darum schläft Ashley Graham mit zugeklebtem Mund

Ashley Graham (35) teilt einen skurrilen Beauty-Tipp mit ihrer Community. Die US-amerikanische Plus-Size-Schönheit gehört bereits seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Models der Welt. Ebenso wie sexy Aufnahmen von Fotoshootings oder eleganten Red-Carpet-Auftritten teilt die Mutter von drei Kindern auch gerne ungeschönte Einblicke in ihr Privatleben. So auch jetzt: Im Netz verrät Ashley, dass sie sich beim Schlafen den Mund zuklebt – aber warum?

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Ashley aktuell zahlreiche Schnappschüsse von ihrem Trip zu den Filmfestspielen in Cannes. Neben all der glamourösen Looks und verführerischen Pics fällt vor allem ein Bild besonders ins Auge: In ihrer Story zeigt sie sich schlafend mit Klebeband auf den Lippen! "Ich habe angefangen, mir den Mund zuzukleben, wenn ich schlafe und ich habe noch nie besser geschlafen – oder noch besser: aufgewacht", verrät die 35-Jährige und animiert ihre Follower dabei dazu, diesen Hack auch mal auszuprobieren.

Doch was hat es damit auf sich? Wie es aussieht, scheint Ashley eine neue Methode für einen erholsameren Schlaf gefunden zu haben – angeblich soll man sich beim sogenannten Mund-Taping nämlich fitter und ausgeruhter fühlen. Außerdem soll diese Taktik Zahnfleischerkrankungen, Karies, Halskratzen oder Mundgeruch vorbeugen.

Christophe Clovis / Bestimage / ActionPress Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Mai 2023

Getty Images Ashley Graham, Model

