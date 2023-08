Ashley Graham und ihr Mann Justin feiern 13. Hochzeitstag!

Sie sind so verliebt wie an Tag eins! Ashley Graham (35) ist eines der erfolgreichsten Curvy-Models der Welt und lief schon für die namhaftesten Designer über den Laufsteg. Aber auch privat könnte es für die US-Amerikanerin wohl nicht besser laufen. Mit ihrem Ehemann Justin hat sie drei Kids: Söhnchen Isaac und die Zwillinge Roman und Malachi. Heute sind Ashley und Justin schon 13 Jahre verheiratet – und so happy wie eh und je!

Auf Instagram postet die 35-Jährige ein paar niedliche Worte. "13 Jahre und bis in alle Ewigkeit. Ich liebe dich, Justin. Alles Gute zum Hochzeitstag", wünscht die Dreifachmama ihrem Mann. Dazu postet sie ein süßes Pärchenfoto, auf dem sie und Justin auf einer Jacht posieren und sich ganz verliebt anschauen. Der Fotograf teilt daraufhin einen Schnappschuss ihrer Eheringe und repostet das Bild seiner Frau: "Das sind wir. Ich liebe dich."

Mit drei kleinen Kindern haben die beiden wohl ganz schön viel um die Ohren – ihre Beziehung habe sich dadurch aber kaum verändert. "Wir waren neun Jahre lang verheiratet, bevor wir Kinder bekamen. Das macht wirklich einen Unterschied. Ich war so froh, dass wir genug Zeit zusammen verbracht haben. So lernten wir alles voneinander kennen", erklärte Ashley im "Milk Drunk by Bobby"-Podcast.

Getty Images Justin Ervin und Ashley Graham, März 2023

Getty Images Justin Ervin und Ashley Graham, Februar 2019

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Zwillingen

