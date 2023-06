Zweites Baby für Naomi Campell: Diese Stars freuen sich mit

Die Stars freuen sich für Naomi Campbell (53). Das britische Model ist zum zweiten Mal Mama geworden. In den sozialen Medien teilte Naomi ein süßes Foto, auf dem sie ihr Neugeborenes im Arm hält. Dazu schrieb die Laufstegschönheit süße Zeilen und brach damit ihre Liebe zum Ausdruck. Viele Stars freuen sich ebenso für Naomi und gratulieren ihr mit rührenden Worten im Netz.

Helena Christensen (54) fand unter anderem liebe Worte für Naomi: "Liebe und Segen für eure süße Familie." Mit drei roten Herz-Emojis brachte das ehemalige Model seine Freude über das kleine Baby zum Ausdruck. Auch Zoe Saldana (45) konnte sich nicht zurückhalten und schrieb: "Ach du meine Güte! Willkommen!" Außerdem gratulierten zum Beispiel noch Donatella Versace (68), Ashley Graham (35) und Winnie Harlow (28) der frischgebackenen Zweifach-Mama.

Auch als Naomi zum ersten Mal Mama einer Tochter wurde, teilte sie das ihren Fans via Instagram mit einem süßen Schnappschuss mit. "Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgesucht. Ich fühle mich so geehrt, diese liebe Seele in meinem Leben zu haben", schrieb sie damals unter den süßen Schnappschuss.

