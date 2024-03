Wow! So sexy zeigt sich Ashley Graham auf der Fashion Week

Sie zeigt, was sie hat! Ashley Graham (36) zählt zu den bekanntesten Curvy-Models der heutigen Zeit. Die brünette Schönheit steht vor allem für Body Positivity. Selbstbewusst präsentiert das ehemalige "Sports Illustrated"-Covergirl ihre Kurven in der Öffentlichkeit. Dabei zeigt sie sich auch gerne in sehr knappen Outfits. Im Rahmen der Pariser Fashion Week legt Ashley nun erneut einen absoluten Wow-Auftritt hin!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, besucht sie die Modenschau des Labels Off-White. In einem schwarzen Kleid mit XXL-Beinschlitzen setzt das Model ihre Kurven gekonnt in Szene und zieht dabei alle Blicke auf sich. Dazu kombiniert sie ein Paar High Heels sowie Statement-Ohrringe. Ihre Haare trägt Ashley in einem streng nach hinten geflochtenen Zopf.

In ihrem kurvigen Körper fühlte sich die Unternehmerin schon immer wohl. Auf Social Media ist es Ashley sehr wichtig, echt zu bleiben und ihre Fotos nicht zu retuschieren. "Wenn ich ständig Fotos von retuschierten Körpern ohne Cellulite, ohne überschüssiges Bauchfett vor der Nase gehabt hätte [...], würde ich mich auch fragen: Warum habe ich das? Ich will die Wahrheit zeigen", erklärte sie im Interview mit Vogue.

Ashley Graham bei der Oscarverleihung 2023

Ashley Graham, Model

Ashley Graham im August 2022

