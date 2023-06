Wow! Ashley Graham zeigt ihre sexy Kurven im pinken Bikini

Sie genießt ihren Urlaub in vollen Zügen! Ashley Graham (35) ist eines der erfolgreichsten Curvy-Models der Welt. Bereits für zahlreiche namhafte Designer lief sie über den Laufsteg und zierte schon so einige Magazincover. Ihren Body präsentiert die dreifache Mama nur allzu gerne in stylishen Outfits und sexy Looks. So auch jetzt wieder: In einem heißen pinken Bikini rekelt sich Ashley auf einer Jacht!

Mit ihren rund 20,8 Millionen Fans auf Instagram teilt die 35-Jährige nun einige Schnappschüsse ihres Urlaubs in Südeuropa. In einem knallpinken Bikini mit passendem Tuch, was sie sich locker um die Hüfte gebunden hat, lehnt sich die Beauty auf einem ihrer Fotos lasziv an das Geländer eines Luxusbootes. Dazu kombiniert sie eine coole Sonnenbrille und eine durchsichtige Kappe.

Nicht alle Outfits der Laufstegschönheit kommen gut bei ihren Fans an – ihr Look bei den Filmfestspielen in Cannes konnte nicht besonders punkten. Ihr pompöses graues Abendkleid fiel bei einigen komplett durch. "Das sieht irgendwie aus wie ein Stapel Spannbettlaken" und "Das Kleid erinnert mich an den Sofabezug meiner Oma", kommentierten zwei User im Netz.

