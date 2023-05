Abendkleid oder Bettlaken? Ashley Graham posiert in Cannes

Sie wagt einen außergewöhnlichen Look! Ashley Graham (35) ist aktuell eines der gefragtesten Models der Welt und lief bereits für die renommiertesten Modedesigner über den Laufsteg. Die dreifache Mama beweist mit ihren Outfits stets, dass sie auch privat ein Händchen für Mode hat. Ihr Kleid für eine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes wirft bei Ashleys Fans aber einige Fragen auf!

Am Montagabend lief die 35-Jährige über den roten Teppich der Erstausstrahlung des Dramas "Club Zero". Für den besonderen Anlass wählte die Beauty ein pompöses, graues Abendkleid – ihren Followern im Netz scheint der Look aber nicht besonders gut zu gefallen. "Das sieht irgendwie aus wie ein Stapel Spannbettlaken" und "Cool, du bist aufgewacht und hast die Bettlaken einfach mitgenommen", merken zwei User an. Ein weiterer witzelt: "Das Kleid erinnert mich an den Sofabezug meiner Oma."

Die Laufstegschönheit scheint sich trotz der Kommentare wohl gefühlt zu haben – dennoch ist das wallende Dress eher untypisch für sie, denn ihren Body betont Ashley sonst gerne mit knallengen, ultrasexy Looks. Nur wenige Stunden bevor sie in ihr Premieren-Outfit schlüpfte, hatte die Beauty auch noch in einem durchsichtigen Glitzerkleid posiert, durch das ihre Dessous durchschimmerten.

Getty Images Ashley Graham bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2023

Getty Images Ashley Graham bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2023

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

