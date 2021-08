Shanti Tan muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seit mehreren Jahren macht sich die gebürtige Hannoveranerin nun schon einen Namen in der deutschen Weblandschaft. Besonders durch Videos mit Netzpersönlichkeiten wie Dagi Bee (26) oder Julien Bam (32) erlangte die Frohnatur Bekanntheit. Doch nun teilte die Vloggerin traurige Nachrichten mit ihrer Community: Die Influencerin erklärte ihren Fans am Boden zerstört, dass ihre Mutter kürzlich verstorben sei.

Auf Instagram teilte die 25-Jährige nun ein Foto, auf dem sie die Hand ihrer Mutter hielt. "Mir fehlen immer noch die Worte. Ich möchte nur, dass du weißt, wie sehr du mir fehlst", begann Shanti ihren herzzerreißenden Post. "Ich hoffe, dass es dort, wo du nun bist ganz schön, friedlich, bunt und fröhlich ist", schrieb die Bloggerin und fügte abschließend ein schlichtes "Hab dich so lieb, Mama" hinzu.

In den Kommentaren unter dem Post sammelten sich schnell eine Menge Beileidsbekundungen von Fans und Freunden des sonst so fröhlichen Webstars. "Oh mein Gott, mein Herz bricht mit deinem! [...] Deine Mutter ist bestimmt megastolz auf den tollen Menschen, der du bist", schrieb Riccardo Simonetti (28) und Anna Wilken (25) schickte der Wahlberlinerin viel Kraft. Auch einige YouTube-Kollegen wie Sami Slimani (31) oder Ischtar Isik (25) kommentierten den Post mit einem roten Herz. In ihrer Story bedankte sich Shanti schließlich für all die lieben Nachrichten, die sie von ihren Followern erhalten hat.

