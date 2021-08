Sam Dylan (30) ist stinksauer! Am Samstag wurde sein Freund Rafi Rachek (31) aus dem Promi Big Brother-Container rausgewählt. Für den Muskelmann selbst kam diese Entscheidung auch mehr als überraschend. Rafi dachte, er würde es sehr weit schaffen. Sein Liebster Sam hatte wohl ein ähnlich gutes Gefühl. Im Promiflash-Interview äußerte dieser sich nun ausführlich zu Rafis Show-Exit – und nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

"Es wird noch der Tag kommen, an dem ich mir diesen Choleriker Paco und Botox-Joker-Melanie vorknöpfe", schimpfte der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer über die beiden Ex-Mitbewohner seines Liebsten im Gespräch mit Promiflash. Er ist einerseits traurig, dass Rafis Container-Zeit schon vorbei ist, andererseits ist er froh, "dass [Rafi] mit diesen beiden Psychos nicht mehr zusammenleben muss." In seinen Augen wurde der 31-Jährige darüber hinaus immer nur in Konfliktsituationen gezeigt, die schönen Erlebnisse seien alle rausgeschnitten worden.

Sam findet es außerdem mehr als unfair, dass gestern nur eine Handvoll Kandidaten die Nominierungsliste bestimmen durfte. "Ich bin mir sicher, dass, wenn alle hätten nominieren dürfen, alles ganz anders ausgegangen wäre", erklärte er weiter.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidatin Melanie Müller

Anzeige

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidat Paco Steinbeck

Anzeige

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de