Ashley Jacobs ist in Babyfreuden! Erst im Juni gaben der "Southern Charm"-Star und sein Partner Mike Appel gleich zwei wunderschöne Nachrichten bekannt: Sie haben geheiratet und werden zum ersten Mal Eltern. Zwei Monate später war es nun auch schon so weit und die Schauspielerin und der Unternehmer konnten ihren Nachwuchs glücklich in die Arme schließen: Ihr Sohn hat gesund und munter das Licht der Welt erblickt.

Das teilte Ashley ihren Fans jetzt auf ihrem Instagram-Account mit. "Das glücklichste, unwirklichste und anstrengendste Wochenende in unserem Leben. Unser kleiner Junge ist da", schrieb die Blondine zu niedlichen Fotos des Säuglings. Den frischgebackenen Eltern steht der Stolz über ihren Nachwuchs auf den Pics ins Gesicht geschrieben.

"Es ist schwierig in Worte zu fassen, wie ich mich fühle, denn 'verliebt' fühlt sich wie eine Untertreibung an", versuchte die Neu-Mama in dem Beitrag ihre Emotionen zu beschrieben. Vorab verriet Ashley bereits, dass ihr Sohn Grayson heißen soll.

Instagram / ashleyhjacobs Ashley Jacobs und Mike Appel mit ihrem Baby

Instagram / ashleyhjacobs Mike Appel und sein Sohn

Instagram / ashleyhjacobs Reality-TV-Star Ashley Jacobs und ihr Mann Mike Appel

