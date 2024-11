"Familie komplett": Ashley Jacobs begrüßt Baby Nummer zwei

Ashley Jacobs könnte wohl nicht glücklicher sein – die "Southern Charm"-Bekanntheit ist zum zweiten Mal Mama geworden! Diese zuckersüße Neuigkeit teilt sie nun mit ihren Fans auf Instagram. "Eine Woche mit unseren Jungs. Unsere Herzen waren noch nie so voll. Unsere Familie ist komplett", schwärmt der Realitystar unter einer Reihe von Bildern, die seine beiden Söhne zeigen. Liebevoll hält Ashleys Ältester seinen kleinen Bruder in den Armen und strahlt dabei immer wieder freudig in die Kamera.

Ashley Fans sind von dem Anblick der niedlichen Schnappschüsse völlig aus dem Häuschen. "Oh, du hast dein Baby bekommen! Herzlichen Glückwunsch. So schön. Er ist perfekt, beide sind es", freut sich beispielsweise ein aufgeregter Nutzer für die frischgebackene Zweifachmama. Ein weiterer schließt sich an und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch! Deine Jungs sind kostbar! Genieße jede Sekunde! Gott segne deine kleine Familie!" Zu diesem besonderen Anlass kleidet Ashley ihre beiden Jungs sogar in einem niedlichen Partnerlook: Grayson Maxwell trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift "großer Bruder" während der Strampler des Babys die Aufschrift "kleiner Bruder" ziert.

Erst Anfang Oktober verkündeten Ashley und ihr Partner Mike Appel die freudige Nachricht, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. "Noch fünf Wochen, bis wir dich treffen, süßer kleiner Junge! Ich bin offiziell in der Unterzahl", freute sich Ashley im Netz. Gegenüber People verriet sie sogar, dass sich ihre Familie nicht nur von der Anzahl der Personen her vergrößert: "Abgesehen von der Schwangerschaft bauen wir auch unser neues Haus um." Im März 2021 verlobten sich Ashley und Mike – nur ein Jahr später läuteten dann die Hochzeitsglocken. Das Liebesglück perfekt machen nun ihre zwei kleinen Söhne.

Instagram / ashleyhjacobs Ashley Jacobs Söhne im November 2024

Instagram / ashleyhjacobs Ashley Jacobs mit ihrem Mann Mike Appel und ihrem Sohn Grayson Maxwell, Februar 2023

