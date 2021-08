Koray Günter (27) war angeblich bereits Single, als er mit seiner neuen Flamme zusammenkam! Der Kicker heiratete 2016 das Ex-GNTM-Girl Betty Taube (26). Jedoch hielten sich Gerüchte um eine Trennung schon seit Längerem hartnäckig in den Medien. Nun wurde das Liebes-Aus offiziell bestätigt – offenbar hat der Fußballer aber schon längst eine neue Freundin: das italienische Model Veronica Loi. Die behauptet nun, Koray erst nach der Trennung von Betty gedatet zu haben!

Unter einem Instagram-Beitrag der Blondine gab diese an, dass die Eheleute schon seit zwei Jahren getrennt sind – Jana Heinisch (27), Bettys BFF, focht diese Aussage jedoch an und behauptete, dass die Trennung erst ein Jahr her sei. Daraufhin sprach Veronica Klartext: "Es ist egal, ob die beiden ein oder zwei Jahre getrennt sind – der Punkt ist, dass sie nicht mehr zusammen sind. Als ich ihn getroffen habe, war er Single."

So genau wolle die Influencerin das aber auch gar nicht wissen – schließlich gehöre das zu Korays Vergangenheit, wie sie betonte. "Ich habe nicht nach Details über die Vergangenheit gefragt, weil das nicht meine Angelegenheit ist", stellte Veronica klar.

Instagram / veronik_ Koray Günter mit Veronica Loi

Getty Images Collage: Betty Taube und Jana Heinisch im Juli 2019 in Berlin

Instagram / veronik_ Veronica Loi, Model

