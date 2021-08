Chrissi Mkd könnte wohl nicht glücklicher sein! Bei Ex on the Beach war die Dunkelhaarige als Halil Taskirans Verflossene eingezogen – die beiden feierten sogar eine kurzzeitige Versöhnung im Chaka-Chaka-Room. Ein Happy End hatte die Reunion aber nicht: Chrissi kickte ihren Ex-Lover aus der Show und der spuckte ihr zum Dank vor die Füße. Das Kapitel Halil ist für die Stuttgarterin aber längst abgeschlossen: Sie ist vergeben und schwärmt im Gespräch mit Promiflash von ihrem neuen Freund.

In einer Fragerunde auf Social Media enthüllte die Beauty, dass sie mittlerweile einen neuen Partner hat. Gegenüber Promiflash verriet sie kurz darauf: "Wir haben schon länger Kontakt zueinander, jedoch offiziell gemacht haben wir die Beziehung erst vor kurzer Zeit." Ihr neues Liebesglück hat das Reality-TV-Sternchen einem Bekannten zu verdanken. Sie plauderte aus: "Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt." Über die gemeinsame Zukunft machen sich die beiden derzeit aber eher weniger Gedanken: "Wir lassen das alles auf uns zu kommen."

Auf ein Bild der zwei Turteltauben mussten die Fans bisher aber noch vergeblich warten – und das wird sich so schnell offenbar nicht ändern. "Es wird einem selten das neue Glück gegönnt, weshalb ich es nicht für zwingend notwendig halte, ihn sofort zu zeigen", erklärte Chrissi. Ausschließen will sie zukünftige Pärchen-Updates im Netz aber noch nicht.

