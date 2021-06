Chrissi Mkd hat die Qual der Wahl! Die Stuttgarterin überraschte bei Ex on the Beach ihre Ex-Affäre Halil Taskiran. Zunächst sah es zwar nicht danach aus, als könnten die zwei wieder zueinanderfinden – dann landeten sie aber doch überraschend im Chaka-Chaka-Room. Das Versöhnungsglück ist aber offenbar nicht von langer Dauer: Chrissi muss einen männlichen Teilnehmer aus der Show rauswählen. Entscheidet sie sich gegen Halil oder muss doch Diogo Sangre seine Koffer packen? Auch mit Letzterem knutschte Chrissi zuletzt wild.

In der aktuellen Episode des TVNow-Formats kriselt es bereits wieder zwischen Halil und der Dunkelhaarigen. Der Grund: Die Beauty behauptet, keinen Sex mit dem Böblinger gehabt zu haben. Der besteht unterdessen darauf, dass in der Liebessuite mehr gelaufen ist. Nach dem Stress wünscht sich Chrissi nun, dass der 22-Jährige auf sie zukommt. Hat er dafür noch Zeit? Eine Nachricht des Terrortablets sorgt für Aufregung in der Villa. "Ex or next? Halil oder Diogo? Wer muss jetzt sofort die Villa verlassen?", liest Till Adam von dem Tablet ab. Chrissi muss sich entscheiden.

Für wen das Strandabenteuer vorbei ist, erfahren die Zuschauer aber erst in der kommenden Folge. "Egal, was ich sage, es ist scheiße", betont das TV-Sternchen schon vorab. Ob sie Halil noch eine Chance gibt oder tatsächlich sehen möchte, wohin ihr Weg mit Diogo führt? Gegenüber Promiflash war sie sich zumindest schon sicher, dass ihr Ex es nicht ernst mit ihr meint. "Da er damals auch schon keine ernsten Absichten hatte. Warum also jetzt plötzlich und nicht damals?", fragte sie sich.

TVNOW Chrissi und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNOW Chrissi und Halil bei "Ex on the Beach"

TVNOW Chrissi und Halil bei "Ex on the Beach"

