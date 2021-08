Gegen Horatio Sanz werden schwere Vorwürfe erhoben! Bevor der US-amerikanische Schauspieler in zahlreichen Filmen mitwirkte, machte er sich bei Saturday Night Live einen Namen: Dort unterhielt der Comedian von 1998 bis 2006 sein Publikum. In genau dieser Zeit soll der Entertainer aber etwas Grausames getan haben: Angeblich soll Sanz vor knapp 20 Jahren einen minderjährigen Fan der Comedyshow psychisch und sexuell missbraucht haben.

Laut Variety und diversen anderen Medien reichte das Opfer nun eine Klage gegen den heute 52-Jährigen ein. Die beiden sollen sich 2000 kennengelernt haben – damals war das Mädchen gerade einmal 15 Jahre alt. Der damals 31-Jährige Synchronsprecher habe ihr zu dem Zeitpunkt auf Partys Alkohol gegeben und sie in Chats regelmäßig mit anzüglichen Nachrichten belästigt und sie dazu gedrängt, sich mit ihm über sexuelle Themen auszutauschen. Zwei Jahre später fasste er sie dann laut Aussage der Klägerin gegen ihren Willen an. Sie gab auch an, dass Sanz sich Jahre später auf einer Veranstaltung 2019 bei ihr entschuldigt habe.

Die Frau hatte sich laut eigener Aussage so sehr geschämt, dass sie daraufhin an Depressionen erkrankte, sich selbst verletzte und sich eigenständig medikamentös behandelte, sodass sie aufgrund ihrer Erfahrungen letztendlich sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sanz Anwälte stritten bislang allerdings alle Vorwürfe ab.

